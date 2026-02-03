Zu Vorstoß der CDU: Helios, Hansgrohe, VvPH – Teilzeit im Kreis Rottweil „wichtiger Baustein“

Teilzeit wird politisch kritisiert, ist für viele Unternehmen aber unverzichtbar. Beispiele aus dem Kreis Rottweil zeigen, warum flexible Arbeitszeiten für Arbeitgeber wichtig sind.
Die Union-Partei hat mit Aussagen zu Arbeitszeit eine Debatte ausgelöst. CDU-Chef Friedrich Merz und weitere Unionspolitiker kritisieren zu viele Fehltage sowie den hohen Anteil von Menschen ohne Vollzeitstelle. 2024 arbeiteten laut Statistischem Bundesamt 29 Prozent der Erwerbstätigen in Teilzeit, darunter 49 Prozent der Frauen und 12 Prozent der Männer.