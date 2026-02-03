Zu Vorstoß der CDU: Helios, Hansgrohe, VvPH – Teilzeit im Kreis Rottweil „wichtiger Baustein“

Teilzeit wird politisch kritisiert, ist für viele Unternehmen aber unverzichtbar. Beispiele aus dem Kreis Rottweil zeigen, warum flexible Arbeitszeiten für Arbeitgeber wichtig sind.

Die Union-Partei hat mit Aussagen zu Arbeitszeit eine Debatte ausgelöst. CDU-Chef Friedrich Merz und weitere Unionspolitiker kritisieren zu viele Fehltage sowie den hohen Anteil von Menschen ohne Vollzeitstelle. 2024 arbeiteten laut Statistischem Bundesamt 29 Prozent der Erwerbstätigen in Teilzeit, darunter 49 Prozent der Frauen und 12 Prozent der Männer.

Helios möchte Mitarbeiter lange an sich binden CDU-Politikerin Gitta Connemann hatte erklärt: „wer mehr arbeiten kann, sollte mehr arbeiten“. Die Kritik richte sich nach eigenen Angaben nur gegen „anlasslose Teilzeit“.

Zugleich zeigen die Zahlen, dass Teilzeit oft nicht freiwillig ist: Jede 17. Teilzeitkraft wollte eigentlich Vollzeit arbeiten. Besonders Mütter scheitern häufig an fehlender Kinderbetreuung. Unsere Redaktion hat im Kreis Rottweil nachgefragt, wie Teilzeit bei einzelnen Arbeitgebern gehandhabt wird.

Helios-Klinik froh über jeden Mitarbeiter

In der Helios Klinik Rottweil arbeiten rund 480 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit. Darüber wolle man sich nicht beklagen, sagt Pressesprecherin Julia Stapel und verweist auf den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen. „Wir freuen uns über alle qualifizierten Mitarbeiter, unabhängig davon, ob jemand neu bei uns anfängt oder bereits bei uns beschäftigt ist – in Voll- oder Teilzeit“, so Stapel.

Ziel sei es, die Mitarbeitenden trotz der harten Arbeit langfristig zu halten: „Mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen möchten wir den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht werden, diese langfristig an uns binden und gleichzeitig eine hochwertige Patientenversorgung sicherstellen.“

Wichtiger „Baustein“ für Vinzenz von Paul Hospital

Ähnlich sieht es da beim Vinzenz von Paul Hospital mit über 1500 Mitarbeitern aus. Etwas mehr als 35 Prozent der Belegschaft arbeiten dabei in Teilzeit. Wie Pressesprecher Rainer Pfautsch berichtet, ist es für das Hospital wichtig, mit flexiblen Arbeitsmodellen den eigenen Mitarbeitern entgegen zu kommen: „Teilzeit ist für uns sowohl ein notwendiges als auch ein bewusst eingesetztes Instrument moderner Personalpolitik, um Mitarbeitende langfristig an das Haus zu binden.“

Als Beispiel nannte Pfautsch Mütter und Väter oder Kollegen in „herausfordernden Lebensphasen“. Das Teilzeitmodelle bezeichnet Pfautsch dagegen als „Baustein“ der eigenen Arbeitgeberattraktivität. Vor allem, da Mitarbeitende aus ganz unterschiedlichen Gründen von Vollzeit in Teilzeit wechseln – und auch wieder zurück. Die häufigsten Gründe für einen Wechsel seinen laut dem Pressesprecher veränderte familiäre Rahmenbedingungen oder gesundheitliche Gründe.

Das Hospital selbst profitiert laut Pfautsch ebenfalls stark von der Möglichkeit, viele Mitarbeiter in Teilzeit zu beschäftigen: „Der hohe Teilzeitanteil ist für uns vor allem ein Plus bei der Fachkräftesicherung. Durch flexible Teilzeitmodelle können wir Mitarbeitende halten, die sonst aus familiären oder sonstigen Gründen aus dem Beruf oder aus unserem Haus ausscheiden würden.“

Hansgrohe kommt auf fast 1000 Teilzeitstellen

Ähnlich positiv steht auch Hansgrohe dem Teilzeitmodell gegenüber. Der Sanitärtechnikhersteller bietet mittlerweile sogar individuelle Teilzeitmodelle für Führungskräfte, wie uns Pressesprecherin Astrid Bachmann verrät. International kommt der Betrieb mit Hauptsitz in Schiltach auf 5654 Mitarbeiter – 936 davon in Teilzeit.

„Sie steigern die Produktivität durch fokussiertes Arbeiten, ermöglichen eine flexible und verlässliche Teamorganisation und stärken unsere Attraktivität im Wettbewerb um Fachkräfte“, lobt Bachmann die verschiedenen Teilzeitmodelle und betont: „Entscheidend ist, dass wir Prozesse klar strukturieren und Zusammenarbeit so gestalten, dass verschiedene Arbeitszeitmodelle reibungslos ineinandergreifen“.