Zu viele weitere Veranstaltungen: Guggenfest in Friesenheim bleibt hinter den Erwartungen

1 Die „Driewili-Stampfer“ heizten ihren Gästen in der Sternenberghalle ordentlich ein. Gerne hätten die Musiker vor mehr Publikum gespielt, allerdings waren am Wochenende zahlreiche weitere Veranstaltungen in der Region geboten. Foto: Bohnert-Seidel

Normalerweise stehen die Gäste zum „Guggefescht“ in der Sternenberghalle erst einmal Schlange. Nicht so in diesem Jahr: Zu viele Konkurrenzveranstaltungen bündeln sich in der Fasent, die nach drei Könige nur vier Wochen planbar macht.









Wer in die Halle gekommen ist, hatte einen Riesenspaß und ließ sich von der Guggemusik mitreißen. Die „Driewili-Stampfer“ haben mittlerweile Kultstatus und einen Ruf erstklassiger Fasentsmusik. Kaum hat das nahezu 40-köpfige Orchester hinten im Foyer die ersten Töne anklingen lassen, tobte drinnen bereits der Saal. Sofort tanzten einige der Gäste auf den Bänken und ließen sich mitreißen. Es herrschte durchweg eine ausgelassene Stimmung in der Sternenberghalle am Samstagabend. Auffallend war nur, dass zur Eröffnung nicht so viele Gäste in der Halle waren, wie üblich. Zwei Großveranstaltungen in Sulz und in Oberschopfheim dürften die Gäste in andere Richtungen gezogen haben.