1 Der Altkleidercontainer am Friedhof gibt kein gutes Bild ab. Foto: Alt

Es ist die Schattenseite der Spendenbereitschaft: überquellende Altkleidercontainer und arglos daneben geworfene Kleidersäcke wie aktuell in der Hölderstraße beim Stadtfriedhof. Der Container gehört zum DRK-Ortsverband. Wir haben mit dessen Vorsitzenden Manfred Lenz gesprochen.















Rottweil - "Ihre Spende hilft uns, zu helfen", steht auf dem Kleidercontainer am Rottweiler Stadtfriedhof. Direkt daneben befindet sich der Altglascontainer – keine gute Nachbarschaft, was der dazwischen liegende Unrat beweist. Vor der akkurat gestutzten Hecke des Friedhofs gibt der anscheinend übervolle Altkleidercontainer jedenfalls kein gutes Bild ab. Das findet auch ein Leser, der sich an uns gewand hat. Angesichts des angrenzenden Friedhofs findet er die Ablagerungen pietätlos.