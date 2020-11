Zu viele Pilze gesammelt Diese Strafen drohen beim Verstoß

Region - Wer zu viele Pilze sammelt, verstößt gegen geltendes Recht - so wie ein 51-jähriger Schweizer Anfang November in Rheinfelden. Ihm wurde zum Verhängnis, dass er beim Grenzübertritt in eine Routinekontrolle des Zolls geraten war - und die Rechtsprechung nicht kannte. Mit drei Kilo Pilzen hatte er ein Vielfaches der erlaubten Menge gepflückt.