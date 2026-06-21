Zu viele Kindergartenplätze: Auslastung sinkt, die Kosten steigen

Die Wasserfallstadt unterhält derzeit vier Kindertageseinrichtungen mit 11,5 Gruppen und 231 Plätzen, darunter 25 Krippenplätze. Heiß debattiert wurde um die Kindergartenbeiträge.
Von der Regelgruppe bis hin zur Ganztagsbetreuung gibt es in den Kindergärten der Stadt und der Ortsteile vielerlei Angebote – bei tendenziell rückläufigen Kinderzahlen. Der Bedarf liege laut der Kindergarten-Verantwortlichen Stefanie Dold deutlich unter dem Angebot. Die Auslastung der Gruppen liege teils bei nur 50 Prozent.