Zu viele freilebende Katzen: Rottenburg soll eine Katzenschutzverordnung bekommen

Hotspots im Weggental und am Martinsberg: Keine andere Gemeinde im Kreis hat so viele Fundkatzen wie Rottenburg. Warum das Leben in der Natur für Haustiere eher Elend als Idylle ist.
Grad saß sie noch auf dem Weg. Ein Blick in Richtung des herannahenden Menschen – da machte sich die Katze schon vom Acker und verschwand im Gebüsch. Wer im Rottenburger Weggental spazieren geht, sieht dort immer wieder Katzen. Das Weggental ist ihr Zuhause. Sie haben keine Halter, keinen Menschen, der sie füttert oder sie zum Tierarzt bringt, wenn sie krank sind. Das Leben in vermeintlicher Naturidylle ist für viele Katzen ein elendiges Dasein, ein Überlebenskampf.