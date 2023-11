Zu viele Fische in Lahr: Biologen ziehen riesige Karpfen aus Teich im Kleinfeldpark

1 Aus dem Teich im Kleinfeldpark wurden Fische entnommen. Teilweise waren diese mehr als einen halben Meter lang. Foto: Köhler

Das natürliche Gleichgewicht soll wiederhergestellt werden: Mitarbeiter einer Freiburger Firma haben teils gewaltige Fische aus dem See im Kleinfeldpark geholt. Viele waren dort einst ausgesetzt worden.









Ein Stromaggregat dröhnt auf der grünen Wiese hinter den Lahrer Hochhäusern in der Römerstraße. Der kleine See im Kleinfeldpark ist halb leer – und ziemlich dreckig. Im Wasser steht Diplom-Biologe Peter Rudolph. Mit einem großen Kescher, der durch ein langes Kabel mit dem Stromaggregat verbunden ist, schnappt er nach Fischen und setzt diese in eine große Wanne. Einer davon, ein Karpfen, misst locker 60 Zentimeter. Dieses Exemplar und seine Artgenossen müssen weichen. Denn die Wasserqualität des Teichs ist in Gefahr.