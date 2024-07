Zu viele Fehler: Tränen und Zweifel: Handballerinnen verlieren Olympia-Start

4 Deutschlands Handballerinnen waren nach dem verpatzten Olympia-Auftakt völlig ratlos. Foto: Marcus Brandt/dpa

Ausgerechnet bei Olympia zeigen Deutschlands Handballerinnen die schlechteste Angriffsleistung des Jahres. Nach dem Spiel fließen viele Tränen - und nun wartet ein Medaillenfavorit.









Paris - Deutschlands Handballerinnen wirkten so, als wäre das Aus bei den Olympischen Spielen schon besiegelt. Nur mit letzter Kraft konnten die Co-Kapitäninnen Alina Grijseels und Emily Bölk ihre Tränen nach der Auftaktniederlage gegen Südkorea zurückhalten. Antje Döll ließ ihren Emotionen hingegen freien Lauf. "Entschuldigung", schluchzte die Linksaußen, als sie nach dem 22:23 (10:11) in die Interview-Zone kam. Dann suchte sie völlig niedergeschlagen nach Erklärungsansätzen für eine der schlechtesten Angriffsleistungen der DHB-Frauen in diesem Jahr.