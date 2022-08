1 Aufgrund der hohen Temperaturen findet die Traubenlese immer früher statt. Im September soll es losgehen. Foto: Willnow (Symbolbild)

Kippenheim/Ettenheim - Der Weinanbau befindet sich auf der Zielgeraden. Schon Anfang September geht es bei den Winzern der Genossenschaften Münchweier-Wallburg-Schmieheim und Kippenheim-Mahlberg-Sulz mit der Ernte los. Klaus Rösch, Vorsitzender der Winzergenossenschaft in Münchweier, erwartet ein "gutes" Ernteergebnis. Aufgrund der Trockenheit rechnet Rolf Mauch, Vorsitzender in Kippenheim, mit einer unterdurchschnittlichen Lesemenge.

Der Regen in der vergangenen Woche sei "in letzter Minute" gekommen. "Jetzt kann man aufatmen", erklärt Rolf Mauch im Gespräch mit unserer Redaktion. Es würden zwar Trauben am Weinstock hängen, aufgrund der Trockenheit sei jedoch der Saft darin gering. Das werde sich auch an der Erntemenge bemerkbar machen. "Bei einer so lang anhaltenden Trockenheit leiden alle Pflanzen", erklärt er. Der WG-Chef erwartet in diesem "extremen Jahr" zwar eine – aufgrund des Frosts – bessere Ernte als im vergangenen, jedoch bleibe sie unter dem Durchschnitt. Es komme jetzt darauf an, wie gut sich die Stöcke noch von der Trockenheit erholen könnten. Ganz sei das aber nicht mehr möglich.

Bei der WG Münchweier-Wallburg-Schmieheim ist die Situation zwiegespalten: Probleme durch die Trockenheit hätten die Anlagen in Steillage und Anlagen, bei denen der Boden wenig Löss enthalte. "Unsere älteren Anlagen sind in Ordnung", erklärt Klaus Rösch. Reben könnten einiges an Hitze aushalten. Wenn das Wetter in den verbleibenden Tagen mitspielt – Regen in Maßen und kein Hagel –, erwartet er eine gute Ernte. Es seien lediglich einzelne Gebiete, die durch einen Hagelschaden voraussichtlich eine geringere Ernte abwerfen würden.

Kaum Pilzbefall

Die Trockenheit bringt jedoch nicht nur Schlechtes mit sich, denn von der fehlenden Feuchtigkeit profitieren die Reben. Beide Winzer berichten von einem sehr geringen Pilzbefall dieses Jahr. "Wir konnten den Pflanzenschutz schon früh einstellen", so Mauch. Auch Schädlinge wie die Kirschessigfliege hätten bis jetzt keine Probleme gemacht, berichtet der Chef der WG Münchweier-Wallburg-Schmieheim. "Wir müssen jetzt einfach abwarten, ob das an uns vorbeigeht."

Den Winzern ist das Risiko, das die Arbeit mit der Natur mit sich bringt, bewusst. "Man weiß, dass es auch schlechte Jahrgänge gibt", so der Vorsitzende der WG Kippenheim. "Man weiß nie, wie das Jahr wird. Die Natur ist eben kein Wunschkonzert", sagt Klaus Rösch. Die Extreme würden sich in den vergangenen Jahren jedoch häufen. Die Winzer müssen sich vermehrt mit den Auswirkungen von Frost, Hagel, Starkregen und Trockenheit auseinandersetzen. Dazu kommen die steigenden Energiekosten sowie der gestiegene Mindestlohn. "2022 war absolut nicht einfach", so Mauch.

Die Weinernte wird dieses Jahr früher beginnen – da sind sich die Vorsitzenden der Winzergenossenschaften einig. Schon Ende August soll es den ersten "Neuen Süßen" geben. "Die Ernte findet immer früher statt", erklärt Rösch. Grund dafür seien die hohen Temperaturen das ganze Jahr über. Das Wetter in den verbleibenden Wochen ist entscheidend. "Nur Regen wäre jetzt auch kontraproduktiv", erklärt Mauch. Somit bleibt es spannend, wie es im Herbst ausgeht.

Frostschäden

2021 gab es in der Ortenau ungewohnt heftige Frostschäden, die neben kalten Temperaturen insbesondere durch Schneeregen vor der Frostnacht verursacht wurden. In manchen Lagen entstanden dabei Ernteausfälle von 20 bis 80 Prozent.