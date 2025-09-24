Zu teuer: Anruf-Sammel-Taxi wird in Friesenheim eingestellt

Noch bis Ende des Jahres kann das Angebot genutzt werden, dann ist aber Schluss. Grund sind Sparmaßnahmen der Kommune.

„Der jährliche Zuschussanteil der Kommune lag im Jahr 2024 bei knapp 18 500 Euro“, erklärte Julia Berger von der Wirtschaftsförderung. Halbjährlich rechne die Stadt Lahr zuerst mit dem Landratsamt Ortenaukreis ab, das das Anruf-Sammel-Taxi fördert. Im Anschluss werden die beteiligten Gemeinden Friesenheim, Kippenheim, Meißenheim, Schwanau, Seelbach und Schuttertal, anteilmäßig auf Grundlage ihrer Einwohnerzahl, zur Kasse gebeten. In Friesenheim nutzten im ersten Halbjahr 2025 insgesamt 723 Fahrgäste bei 629 Buchungen die Fahrten.

Bürgermeister Erik Weide betonte, die Stadt Lahr sei federführender Vertragspartner und habe in dieser Sache den Hut auf. Wenn Lahr aussteige, sei dies im öffentlichen Interesse, weshalb Bürgermeister Weide die Zustimmung des Gemeinderats einholte. Die Einstellung erfolge einzig und allein aus finanziellen Gründen, so Berger. Teilweise würden sehr viele Stammkunden das Sammel-Taxi nutzen. Man müsse aber immer im Blick behalten, wie viele Menschen überhaupt von dem Angebot profitierten.

Gemeinderäte bedauern die Einstellung und bezeichnen es als „Armutszeugnis“

Kippenheim habe bereits beschlossen, das Angebot einzustellen, was das Angebot für andere Kommunen teurer mache, so Weide.

Andreas Bix (FW) bezeichnete die Einstellung des Anruf-Sammel-Taxis als schweren Schlag. Schließlich sei das Angebot als Lückenschluss zum ÖPNV eingeführt worden. Bix erinnerte an die schweren Disco-Unfälle von Jugendlichen. In jener Zeit wurde über das Sammel-Taxi versucht, ein Angebot zu schaffen, das sich an den Preisen für eine Busfahrt orientierte. Aber die Zahlen sprächen für sich, weshalb die Freien Wähler den Vorschlag mitgehen könnten. „Im Grunde hätten wir die 18 000 Euro verkraften können. Aber da wir in dieser Frage ohnehin nichts zu melden haben, brauchen wir darüber auch nicht mehr länger zu diskutieren“, sagte Julius Haas (CDU). Es sei ein Armutszeugnis für den Kreis, weil der ÖPNV ein wichtiges Thema sei, so Stefan Armbruster (GLU). Aus dem persönlichen Umfeld sprach er von der Sicherheit und Ruhe bei den Eltern, wenn diese wussten, dass ihre Kinder mit dem Taxi nach Hause konnten.

Verteuert sich ÖPNV, schnellt Kreisumlage nach oben

Der Kreis habe für den ÖPNV eine Fördertopf. Falls die Gemeinde eine Idee habe, stünde Geld aus diesem Topf zur Verfügung, erklärte Bürgermeister Weide in der Ratssitzung. Für die Ortenau wurde bereits an einem Konzept im Stundentakt des ÖPNV gearbeitet, scheitere jedoch an den Kosten eines zweistelligen Millionenbetrags. Ein Konzept oder Prognosen zur Einrichtung eines On-Demand-Verkehrs liege allerdings noch nicht vor. Im Grunde gelte es bei allen Angeboten des Kreises auch zu bedenken: Die Kommunen finanzierten die Vorhaben mit. Verteuert sich der ÖPNV, schnelle die Kreisumlage nach oben, weil die Kosten direkt bei den Kommunen landeten, gab Weide zu bedenken. Die Einstellung sei zwar traurig, aber die Vernunft zwinge dazu.

Bei zwei Enthaltungen hat der Friesenheimer Gemeinderat der Einstellung des Anruf-Sammel-Taxis zum 31. Dezember 2025 zugestimmt.

On-Demand-Verkehr

„Die Einstellung ist ein politischer Beschluss. Im Ortenaukreis wird weiterhin, auch über das Mobilitätsnetzwerk an einem ,On-Demand-Verkehr’ gearbeitet“, betonte Bürgermeister Erik Weide. Der On-Demand-Verkehr bezeichnet bedarfsorientierte und flexible Angebote.