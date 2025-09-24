Zu teuer: Anruf-Sammel-Taxi wird in Friesenheim eingestellt

Noch bis Ende des Jahres kann das Angebot genutzt werden, dann ist aber Schluss. Grund sind Sparmaßnahmen der Kommune.
„Der jährliche Zuschussanteil der Kommune lag im Jahr 2024 bei knapp 18 500 Euro“, erklärte Julia Berger von der Wirtschaftsförderung. Halbjährlich rechne die Stadt Lahr zuerst mit dem Landratsamt Ortenaukreis ab, das das Anruf-Sammel-Taxi fördert. Im Anschluss werden die beteiligten Gemeinden Friesenheim, Kippenheim, Meißenheim, Schwanau, Seelbach und Schuttertal, anteilmäßig auf Grundlage ihrer Einwohnerzahl, zur Kasse gebeten. In Friesenheim nutzten im ersten Halbjahr 2025 insgesamt 723 Fahrgäste bei 629 Buchungen die Fahrten.