1 Drei Verletzte hat ein Unfall auf der A 81 bei Rottenburg gefordert. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Bei einem Auffahrunfall auf der A 81 nahe Rottenburg sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Ein 62-jähriger VW-Fahrer hatte wegen eines Staus zu spät gebremst.









Drei Leichtverletzte und etwa 8000 Euro Sachschaden an drei beteiligten Fahrzeugen sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntagabend auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Horb am Neckar und Rottenburg ereignet hat. Dies meldet die Polizei.