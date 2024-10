Zu schnell unterwegs war laut Polizei ein 23-jähriger Autofahrer, der in der Nacht auf Freitag auf der B 463 zwischen Stetten bei Haigerloch und Owingen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Dies gab das Polizeipräsidium Reutlingen in einer Mitteilung bekannt.

Demnach war der junge Fahrer gegen 1.40 Uhr mit seinem Audi A3 auf der Bundesstraße von Owingen kommend in Richtung Stetten unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle am Ortseingang habe ein Tier die Fahrbahn überquert, gab der 23-Jährige später an. Weil er den polizeilichen Ermittlungen zufolge seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte und zu schnell unterwegs war, verlor er in der Rechtskurve die Kontrolle über seinen Audi und knallte in die rechten Leitplanken.

Im Anschluss kam der Wagen ins Schleudern und drehte sich auf der Fahrbahn mehrfach um die eigene Achse, bevor er mit dem Heck voraus nach links von der Fahrbahn ab- und im Grünstreifen zum Stehen kam.

Fahrer und Beifahrerin bleiben unverletzt

Der Fahrer und seine 22 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.