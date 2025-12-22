Zu schnell unterwegs?: 21-Jähriger kracht auf B 33a in die Leitplanke

1 Der Unfall endete für den Fahrer wohl glimpflich – er blieb unverletzt. Foto: Rehder Hat er seine Fahrkünste über- und sein Auto unterschätzt? Ein junger Fahrer baute am Sonntagvormittag bei Offenburg einen aufsehenerregenden Unfall.







Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte überhöhte Geschwindigkeit dafür verantwortlich gewesen sein, dass der 21-Jährige gegen 10.45 Uhr bei der Abfahrt von der A 5 die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in die Leitplanke krachte, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Der Audi-Fahrer hatte nach Angaben von Zeugen auf der B 33a an einer Ampel beschleunigt und sei in der Folge von der Fahrbahn abgekommen sein, bevor sein Wagen an einer Böschung zum Stehen kam. Der 21-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unversehrt, wurde aber vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Audi und der Leitplanke schätzen die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 40 000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.