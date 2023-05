Vier junge Männer sind am Mittwochabend mit ihrem VW von der Gündringer Straße in Haiterbach abgekommen und dabei teils schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet das Auto gegen 20.45 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Kurve ins Schlingern, kam dann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Schuppen. Dadurch wurde das Fahrzeug wieder zurück auf die Straße geschleudert, wo es letztlich stehen blieb.

Zwei 18-Jährige wurden bei dem Unfall schwer, ein weiterer 18-Jähriger und ein 16-Jähriger leicht verletzt. Derzeit laufen die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Fahrereigenschaft.

Am nicht mehr fahrbereiten Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro, an der Scheune dürfte sich der Schaden auf rund 15.000 Euro belaufen.