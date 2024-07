Zu missionarisch: Biblische Geschichten – eine Zumutung für Kinder?

1 Foto: Schwarzwälder Bote

Ein potenzieller Träger hat Interesse angemeldet, den geplanten Waldkindergarten bei Calw-Alzenberg zu betreiben. Ein Gemeinderatsmitglied hat ein Problem mit der christlichen Ausrichtung des Trägers. Dazu hat die Leserin Ilona Jahn aus Alzenberg eine klare Meinung.









Als 13 fache Großmutter begrüße ich die Einrichtung eines Waldkindergartens in Alzenberg. Besonders das Konzept: Naturerlebnisse, Tierpädagoge, musikalische Früherziehung und christliche Werte sowie Vorbereitung auf die Schule gefällt mir sehr gut. Was mich jedoch erschüttert hat, ist der Einwand von Irmhild Mannsfeld, die sich gerade an dem christlichen Werten gestört hat. Sie wird zitiert:“ es sei Sache der Eltern zu entscheiden, was Kindern zugemutet werden dürfe, gerade bei biblischen Geschichten“. Biblische Geschichten eine Zumutung für Kinder? In unserer christlichen, abendländischen Kultur begleiten uns doch diese Geschichten im Jahresrhythmus.