1 Die Neurieder Verwaltung hat viele Beschwerden über Kanufahrer erhalten und macht auf die Regeln aufmerksam. Foto: ZB/Pleul

Der Altrhein bei Neuried wird gerne für Kanu-Paddeltouren genutzt. Für die Gemeinde stellt dies solange kein Problem dar, solange sich die Menschen sich an Regeln halten – allerdings wird nun die Kritik lauter.









Gemeinderatsmitglied Bernd Uebel (SPD) hatte in der Gemeinderatssitzung das Verhalten einiger Menschen kritisiert, die sich inmitten von Natur benehmen würden, als seien sie in einem Freizeitpark. Nicht nur ihm ist dies schon mehrfach negativ aufgefallen, auch viele andere haben ihren Unmut darüber geäußert: „Da es in letzter Zeit immer wieder zu Verstößen und Beschwerden bezüglich massiver Lärmbelästigung durch Musikboxen sowie unerlaubtes Müllentsorgen kam, möchten wir alle Besucher darum bitten, unsere gemeinsamen Anstrengungen zum Schutz der Natur und Umwelt zu unterstützen“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Neuried.