Zu langsam, zu schlammig: Schutter bei Dundenheim soll mehr Dynamik erhalten

Die Schutter im Bereich der Dundenheimer Mühle ist in keinem guten Zustand. Die geplanten Gegenmaßnahmen hat Ralf Strosack in der Ortschaftsratssitzung vorgestellt.
Die Idylle an der Schutter im Bereich der Dundenheimer Mühle trügt: die Gegebenheiten dort sind schlecht. Der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie nach sind die Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet bis 2027 die Oberflächengewässer in einen „guten ökologischen Zustand“ zu versetzen. „Bestehende Defizite muss Neuried demnach beheben und die Gewässer mit verschiedenen Maßnahmen wieder aufwerten“, erklärte Ralf Strosack vom Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung am Mittwochabend in der Dundenheimer Ortschaftsratssitzung. Die Landesstudie Gewässerökologie zeige, dass ein sehr hoher Umsetzungsbedarf von Revitalisierung an Gewässern zweiter Ordnung bestehe. „Das sind insgesamt rund 170 Kilometer im Ortenaukreis, 13 Kilometer lang ist die Schutter betroffen, sieben Kilometer lang die Unditz“, führte Strosack weiter aus. Neben Neuried sind auch unter anderem Friesenheim und Kehl betroffen.