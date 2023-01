Gastronomie in VS hält Verpackungs-Verordnung für ungerecht

1 Antonio Diaz-Martin gibt Kunden seinen Exportschlager, Paella, seit Jahren nebst Pfanne gegen Pfand mit nach Hause. Der Gastronom kritisiert aber wie einige seiner Kollegen aus VS auch die neue Verpackungsverordnung. Foto: Huber

"So ein Müll." Was ein Gastronom aus VS von der neuen Verpackungsverordnung denkt, spricht er klar aus: Kostspielig und kaum praktikabel. Restaurantbesitzer sind zudem verärgert, weil kleine Betriebe, etwa Imbissbuden, die Regelung nicht wirklich gilt.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Nach großer Akzeptanz hört es sich nicht an, wenn einige Restaurantbesitzer aus VS an die gesetzlichen Regelungen für das neue Jahr denken.