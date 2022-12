1 Die Trachtenkapelle Mühlenbach bei ihrem Weihnachtskonzert in der katholischen Kirche St. Afra im Jahr 2018. Dieses Jahr fällt das Konzert den Energiesparmaßnahmen zum Opfer. Foto: privat (Archiv)

Die Mühlenbacher Trachtenkapelle wird dieses Jahr kein Weihnachtskonzert geben. Mehrere Gespräche mit der Seelsorgeeinheit seien erfolglos geblieben. Pfarrer Michael Lienhard sieht das anders – und wurde von der Absage überrascht.















Mühlenbach - Die Streitparteien, Trachtenkapelle und Pfarrer Lienhard, kommen am heutigen Donnerstag zwar noch zu einem weiteren Gespräch zusammen, doch an der Absage des Weihnachtskonzerts, geplant für den kommenden Sonntag, 11. Dezember, wird laut Trachtenkapellen-Vorstand Bruno Brucker nicht mehr gerüttelt. "Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Die Veranstaltung braucht auch einen gewissen Vorlauf, die Probe am Sonntag haben wir schon ausfallen lassen", so Brucker gegenüber unser Redaktion. Das Konzert war abgesagt worden, weil die Musiker bei den vorgegebenen zehn Grad in der Kirche aufgrund der Energiekrise nicht musizieren konnten (wir berichteten).

"Die Gespräche mit der Seelsorgeeinheit waren ziellos. Man hat oder man wollte uns nicht verstehen. Wir sind sehr enttäuscht", moniert Brucker. Am vergangenen Mittwoch habe es ein Nein der Kirche gegeben und "dann mussten wir entscheiden." Die Gemeindehalle sei am kommenden Wochenende schon belegt, ein alternativer Ort für das Konzert in Mühlenbach daher nicht verfügbar. An den Kosten für die zusätzliche Beheizung wäre es laut Brucker auch nicht gescheitert. "Die hätten wir der Kirche bezahlt."

"Mit Herrn Brucker wurden einige Möglichkeiten besprochen, die helfen könnten, dass das Konzert auch bei zehn Grad stattfinden kann", teilt Lienhard in einem Schreiben mit, das unser Redaktion vorliegt.

Da die Trachtenkapelle zum Beispiel an Heiligabend auch draußen bei noch niedrigeren Temperaturen musiziere, sei er davon ausgegangen, dass das Konzert stattfinden kann. Er sei "richtig perplex" gewesen, als er dann von der Absage hörte.

Von der Trachtenkapelle sei er über die Absage nicht persönlich informiert worden. "Hätte man früher noch mal mit uns gesprochen, wäre ein anderes Ergebnis möglich gewesen. Wir sind nicht stur, sondern wollen stimmige Lösungen finden", betont Lienhard.

Im Pfarrgemeinderat werde in der kommenden Sitzung noch einmal das Thema von Konzerten besprochen. "Wie in vielen Dingen des Lebens, ist es auch beim Thema Energiekrise schwierig bis unmöglich, es allen recht zu machen", so der Pfarrer.

Die zehn Grad Raumtemperatur am Sonntag in der Kirche sind eine Vorgabe der Erzdiözese Freiburg, die die Seelsorgeeinheit Haslach umsetzt. "Dazu besteht aber keine Pflicht", meint Trachtenkapellen-Vorstand Bruno Brucker. An Werktagen werden die Kirchen in der Raumschaft sogar nur auf vier bis fünf Grad geheizt.