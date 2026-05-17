„Zu Hause in Schramberg“: Eine Spezialität, die allen schmeckt

Die Ausstellungseröffnung zu den Schramberger Bürgervereinigungen wird zum emotionalen Bekenntnis zu Nachbarschaft, Heimat und Gemeinschaft.
„Liebe Landsleute“ – mit dieser ungewöhnlichen Anrede eröffnet Carsten Kohlmann am Sonntagvormittag die Ausstellung „Zu Hause in Schramberg – Bürgervereinigungen im Wandel der Zeit“ im Schloss. Nicht die „sehr geehrten Damen und Herren“, nicht einfach die „Besucher“ begrüßt der Leiter von Stadtarchiv und Stadtmuseum, sondern Menschen, die dazugehören. Menschen, die Teil einer der acht Bürgervereinigungen in der Talstadt sind. Und manche besitzen, wie er selbst, sogar eine „doppelte Staatsbürgerschaft“: Der Museumsleiter gehört sowohl der Höflevereinigung als auch dem Freiamt Tös an.