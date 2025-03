Beim großen Empfang im Foyer des Franziskanermuseums in Villingen am Fasnet-Mentig kam eine lebendige Freundschaft und ein gelebtes Europa groß zur Geltung.

Mit dem Empfang der Delegationen, zu denen auch Vertreter der Panzerpionierkompanie 550, mit der die Stadt seit 25 Jahren partnerschaftlich eng verbunden ist, wurde neben der Erneuerung der Partnerschaftsurkunden anlässlich der Jubiläen mit Pontarlier zur 60-jährigen sowie La Valette du Var zur 50-jährigen deutsch-französischen Freundschaft das Miteinander groß zelebriert.

Begleitet von der Schwenninger Stadtmusik, die im Foyer des Franziskanermuseums dem Festakt mit den Nationalhymnen sowie dem Narrenmarsch den würdigen musikalischen Rahmen verlieh, betonten neben Oberbürgermeister Jürgen Roth auch die Vertreter aus den Partnerstädten, wie unverzichtbar der Austausch und die Freundschaft zueinander sind – mehr denn je, wie die politischen Entwicklungen in der Welt aktuell zeigen.

Oberbürgermeister Jürgen Roth: „Städtepartnerschaften sind das gelebte Miteinander von Menschen. Menschen, die einstmals Fremde, teilweise Gegner, waren und über die Zeit zu liebgewonnenen Freunden wurden. So sind im Fall von Villingen-Schwenningen aus Städtepartnerschaften tief verbundene Freundschaften entstanden, entfernt über Distanzen, aber in den Köpfen und Herzen eng vereint.“

Zeichen der Hoffnung in Welt der Spannungen

Der Bürgermeister aus Pontarlier, Patrick Genre, ergänzte dazu, dass gerade in einer Welt, die voller Spannungen sei, die Stadt Villingen-Schwenningen auf die Entschlossenheit Pontarliers setzen könne und die lange Beziehung dieser beiden Städte auch künftig ein Zeichen für Hoffnung sein werde, sowie der Weg des Friedens, der Freundschaft und der Brüderlichkeit von Seiten der französischen Freunde weiter fortgeführt werde.

Carmen Semenou, Stellvertreterin des Bürgermeisters von La Valette du Var, verdeutlichte, dass die Freundschaft nicht nur historisch unverzichtbar sei, sondern vor allem im Hier und Heute gepflegt werde. So freue sie sich besonders auf die anstehende Zusammenarbeit im Bereich des Sportmanagements zwischen La Valette du Var und Villingen-Schwenningen.

„Lassen Sie uns weiter Brücken bauen!“

„Lassen Sie uns also weiterhin Brücken bauen und das Band stärken, das uns verbindet“, so der Appell von OB Roth. „Wir bringen Menschen einander näher“, so zitiert der Oberbürgermeister Jean Monnet abschließend, bevor es an die Unterzeichnung der Erneuerungsurkunden mit Pontarlier und La Valette du Var und dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, in dem sich alle Vertreter der Partnerstädte verewigen durften, ging.

Nach den Nationalhymnen sowie der Europahymne stimmten sich die Gäste, darunter auch einige Gemeinderäte, auf das weitere Fasnet-Programm ein.