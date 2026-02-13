Zu Gast in Hoffenheim: Lars Voßler springt in die Bresche – Julian Schuster lobt Oliver Baumann

Nach dem dramatischen Erfolg im DFB-Pokal tritt der SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim an. Der gesperrte Julian Schuster wird durch Lars Voßler vertreten.
Julian Schuster wird am Samstag eine Premiere erleben: Wenn sein SC Freiburg bei der TSG Hoffenheim wieder auf Punktejagd geht, ist der 40-Jährige erstmals in seiner noch recht jungen Laufbahn als Trainer gesperrt. „Für mich wird das etwas ungewohnt. Von wo ich das Spiel genau verfolge, werden wir vor Ort entscheiden“, erklärte er auf Nachfrage.