Der Circus Paletti will dieses Jahr für seine Zuschauer neue Schwerpunkte bieten. Durch neue Übergänge sollen sie sich in die Show hineinträumen können. Die Generalprobe klappte schon mal gut.

Die Generalprobe ist geglückt: Wer bei dieser bei der Ettenheimer Stadthalle unterwegs war, hätte glauben können, sich im Datum vertan zu haben. „Jetzt ist wieder Sommerzeit und wir haben frei ...“ erklingt schon zwei Wochen vor der Tournee das Circus-Paletti-Lied aus den weit geöffneten Hallentüren. Und auch drinnen sah es aus, als würde jeden Moment die Zirkusvorstellung beginnen: Bunt geschminkte Menschen wuselten durcheinander, Turngeräte, Requisiten und Kostüme wurden an Ort und Stelle gebracht. Um Punkt 11 Uhr ordnet sich dann das Chaos und die Generalprobe war in vollem Gange.

In diesem Jahr setzt der Circus Paletti neue Schwerpunkte: neue Showkombinationen, fließende Übergänge, eine Vorstellung, in die man sich als Zuschauer hineinträumen kann, die durch ein Leitmotiv fesselt und aus der man am Ende begeistert wieder aufwacht. Schauspielerei, Live-Musik und Tanz umrahmen das Konzept und geben der Show einen neuen Anstrich, heißt es in der Pressemitteilung des Circus Paletti.

Foto: Circus Paletti

Trotz aller Begeisterung der Akteure klappe während der Probe noch nicht alles reibungslos. Doch das sei ja genau ihr Zweck, erklärt der Circus. Die Generalprobe gebe Gelegenheit, das Gesamtkonzept auszuprobieren und letzte Details für die erste Show zu Beginn der Sommerferien zu perfektionieren.

Und natürlich könne nicht jede Nummer in der Stadthalle ihr Potenzial entfalten: Die Hochseilartistinnen müssen sich mit dem Hallenboden begnügen, die Ziegen müssen draußen warten und auch bei der Feuershow müssen sich die Beobachter die Flammen an den Fackeln dazu denken.

Wichtige Impulse kommen von außerhalb

Die wichtigsten Impulse für die Akteure kommen an diesem Tag jedoch von außerhalb: eine geladene Gruppe Ehemaliger, Aktiver und langjähriger Zuschauer kommt in den Genuss der ersten Show und darf am Ende Lob, Kritik und Impulse an die Regie weitergeben. Die Gelegenheit wurde genutzt und die Gespräche dauern an, als schon lange die letzten Requisiten wieder aufgeräumt sind, heißt es in der Pressemitteilung.

Ob das Experiment gelingt, bleibt offen bis zum Sommer. Eins ist im Werdegang des Projekts als auch bei der Generalprobe offenkundig: Die Freude der Palettis, gemeinsam an etwas Neuem zu arbeiten, sei riesengroß.

Am 29. Juli geht’s los

Der Circus Paletti macht dieses Jahr Station in Herbolzheim am Leichtathletikplatz (SH-Allee 2). Von Samstag bis Dienstag, 29. Juli bis 1. August, tritt er dort jeweils zur Mittagsvorstellung ab 15 Uhr und zur Abendvorstellung ab 20 Uhr auf. Am Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. August, ist der Circus nur ab 20 Uhr zu sehen. Am Freitag, 4. August, sind die Palettis ab 15 Uhr und ab 20 Uhr mit After-Show-Party zu sehen. Am Samstag, 5. August, treten sie um 15 und um 20 Uhr auf. Der Erwerb von Karten erfolgt ausschließlich vor Ort und nur für die unmittelbar folgende Vorstellung. Die Kasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Ein Erwerb von Karten für andere Vorstellungen ist nicht möglich.