Zu Gast in Heidelberg Panthers erleben kein Happy-End

In der Pause drehte Alen Velcic an Stellschrauben in der Defense und pushte mit den richtigen Worten sein Team nach vorne. Mit Erfolg. In der zweiten Halbzeit zeigte die neue Panthers-Mannschaft ihr Potenzial, brachte eine bis dahin scheinbar so stabile Heidelberger Truppe richtig ins Wackeln. Mit 32:15 entschieden die Gäste das dritte Viertel für sich. Getragen wurde das Schwenninger Spiel nun vor allem von Nate Britt (17 Punkte), Chris Frazier (Fünf Dreier/16) und Shaun Willett (21). Vor dem Schlussabschnitt führten die Gastgeber nur noch mit 69:66.

Zu Beginn des letzten Viertels musste bei Schwenningen Center Robin Jorch nach seinem fünften Foul raus. Er hatte in der starken Panthers-Phase auch positive Akzente unterm Korb gesetzt. Sechs Minuten vor dem Ende lagen die Neckarstädter mit 76:75 vorne, bevor dann in der sehr kritischen Phase der Academics die erfahrenen Shyron Ely und Jordan Geist – mitentscheidend – das Heft bei den Hausherren in die Hand nahmen. Eine Minute vor dem Ende (83:80 für Heidelberg) hatten die Panthers dann auch noch Pech bei einer gewichtigen Schiedsrichter-Entscheidung. Am Ende erlebten die Gäste das erhoffte Happy-End nicht mehr. Panthers-Coach Alen Velcic lobte seine Mannschaft für die zweite Halbzeit, "in der sie voll gezeigt hat,was sie kann".