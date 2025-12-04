Zu Gast in Gechingen: SV Eutingen will Nadelstiche mit Kontern setzen

Der Eutinger Abteilungsleiter Patrick Sautter sieht die SF Gechingen „einmalig aufgestellt“ in der Bezirksliga Nordschwarzwald.
Tabellenführer SF Gechingen bekommt es in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald am Sonntag mit dem brandgefährlichen Sechstplatzierten SV Eutingen zu tun, der sich im Heimspiel dank des Treffers von Henry Sattler mit 1:0 durchsetzte. „Im Hinspiel hatten wir das Spielglück auf unserer Seite“, erinnert sich der Eutinger Abteilungsleiter Patrick Sautter „Gechingen ist für mich mit die spielstärkste Mannschaft der Liga und ist auch neben dem Platz einmalig in dieser Liga aufgestellt. Sie verfügen über einen breiten Kader und befinden sich in der Favoritenrolle“, hat Sautter großen Respekt vor dem Duellanten. „Mit den beiden Siegen zuletzt gegen den 1. FC Altburg und Grün-Weiß Ottenbronn haben wir allerdings unsere Hausaufgaben gemacht. Den Druck, gewinnen zu müssen, hat von daher Gechingen“, meint Sautter, dessen Team gegen den Spitzenreiter neben einigen Langzeitverletzten auch weiterhin auf Leistungsträger Nico Nesch verzichten muss. „Für uns ist es wichtig, hinten kompakt zu stehen und den Gegner so gut es geht nicht ins Spiel kommen zu lassen. Mit Kontern möchten wir Nadelstiche setzen und es gilt unsere Chancen zu nutzen“, gibt Sautter Einblick in den eigenen Matchplan.