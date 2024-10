Zu Gast im Aktuellen Sportstudio: Kicker des FC Ottenheim landet Volltreffer an ZDF-Torwand

Dirk Ostermann, Keeper des Kreisligisten FC Ottenheim, hat etwas geschafft, wovon Amateurfußballer sonst nur träumen können: Er durfte auf die legendäre Torwand des ZDF-Sportstudios schießen. Die Einladung hatte er seinem Tor in einem Kreisliga-Spiel vor zwei Wochen zu verdanken, als er in der Nachspielzeit per Kopf den Ausgleich erzielte.