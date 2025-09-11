Zu Gast beim SV Sandhausen: Herkulesaufgabe für die TSG Balingen – Vorsicht vor den Standardsituationen

Die TSG reist am Samstag (14 Uhr) zum letztjährigen Drittligisten SV Sandhausen. Diese haben nach einem XXL-Umbruch noch Optimierungsbedarf, sind aber bei Standards sehr stark.
„Da kommt der Tabellenletzte, das wird eine einfache Aufgabe? Pustekuchen, kann man da nur sagen.“ Diese Worte äußerte Olaf Janßen, Cheftrainer des SV Sandhausen, in einem klubeigenen Interview. Der erfahrene Coach sagt weiter zur TSG Balingen: „Ich habe einige Spiele gesehen. Sie haben von meinen Trainerkollegen viel Lob bekommen, ich kann das nur fett unterstreichen. Was sie mit em Ball machen ist beeindruckend, auch gegen den Ball sind sie eklig.“