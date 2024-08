1 Die Amateurreiter kämpfen auf der Anlage von Andy Witzemann um 18.000 Euro Preisgeld. Foto: Campos

Nach den erfolgreichen Spring- und dem Dressurturnieren im Mai freut sich Veranstalter Andy Witzemann nun an sechs Tagen (3. bis 8. September) Reiter aus dem Amateurbereich und viele Zuschauer in Winterlingen zu begrüßen.









Die Winterlingen Winners gehen in ihre dritte Etappe in diesem Jahr. Nachdem an Pfingsten vor allem die Profis bei hoch dotierten Wettbewerben ihre Pferde präsentieren durften, hat das Herbst-Meeting einen anderen Charakter.