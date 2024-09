1 In Triberg kam es zu einem Unfall. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Bei einem Abbiegeunfall in Triberg ist am Sonntag ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden.









Einen Sachschaden in Höhe von knapp 12.000 Euro ist bei einem Unfall am Sonntagmorgen, gegen 7.30 Uhr, an der Kreuzung Haupt- und Schulstraße in Triberg entstanden. Das berichtet die Polizei.