Zu Ehren des heiligen Mauritius: So wurde das Patrozinium in Hausach gefeiert

Hausachs Katholiken haben am Wochenende das Patrozinium zu Ehren des heiligen Mauritius begangen.
Die Katholiken feierten am Sonntag ihr Patrozinium zu Ehren des heiligen Mauritius – und setzten damit ein Zeichen für Gemeinschaft und Frieden in bewegten Zeiten. „Wir feiern das Patrozinium in einer Welt der unruhigen Zeit mit dem Gefühl, dass selbst alte Bande und Gesellschaften auseinanderbrechen“, sagte Pfarrer Jürgen Grabetz zu Beginn des Festgottesdienstes auf dem Klosterplatz. Besonders wolle man deshalb um Zusammenhalt und Frieden beten.