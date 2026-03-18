Zu Besuch in Rottweil: So schwärmt Moderatorin Lola Weippert von ihrer Heimat

Ein bekanntes Gesicht ist dieser Tage durch Rottweil geschlendert. Moderatorin Lola Weippert hat ihre Heimat besucht. Und sie schwärmt.
Der Terminkalender der 29-Jährigen, die in Rottweil geboren und aufgewachsen ist, ist voll: Vergangene Woche moderierte sie das Finale von „Miss Germany“, bekannt geworden ist sie als Moderatorin vieler Formate auf VOX oder RTL wie „Temptation Island“ oder „Prince Charming“. Und ihre Unerschrockenheit zeigt sie auch selbst als Kandidatin, zum Beispiel beim RTL Turmspringen.