Zu Besuch in Rottweil: So schwärmt Moderatorin Lola Weippert von ihrer Heimat

Ein bekanntes Gesicht ist dieser Tage durch Rottweil geschlendert. Moderatorin Lola Weippert hat ihre Heimat besucht. Und sie schwärmt.

Der Terminkalender der 29-Jährigen, die in Rottweil geboren und aufgewachsen ist, ist voll: Vergangene Woche moderierte sie das Finale von „Miss Germany“, bekannt geworden ist sie als Moderatorin vieler Formate auf VOX oder RTL wie „Temptation Island“ oder „Prince Charming“. Und ihre Unerschrockenheit zeigt sie auch selbst als Kandidatin, zum Beispiel beim RTL Turmspringen.

Dazwischen: Reisen um die halbe Welt, ihre Tätigkeit als Influencerin, Podcasts, Radioshows, und und und.

Manchmal aber braucht auch sie eine Pause. Und so fuhr Lola Weippert, die inzwischen hauptsächlich in Berlin lebt, jetzt mit dem Zug in die Heimat nach Rottweil, und ließ auch ihre 778 000 Follower auf Instagram daran teilhaben.

Von Temptation Island bis Rottweil

Schon in Oberndorf am Bahnhof schnupperte sie Landluft, in Rottweil taucht sie dann ganz ins „Zuhausesein“ ein: Die Mama mit Blumen überraschen, Eis essen in der Fußgängerzone, am Neckar entlangschlendern – was das für sie bedeutet, wenn sie in Rottweil durch die vertrauten Straßen läuft, schreibt sie ihrer großen Fangemeinde auf Instagram. „Hier fühlt sich alles anders an. Ruhiger. Echter. Als würde mein Herz kurz durchatmen.“ Sie merke manchmal erst, wie leer ihre Batterien eigentlich sind, wenn sie zuhause ist.

Liebeserklärung an die Mama

Und dann ist da natürlich ihre Mama Conny, für die es eine Liebeserklärung gibt. Eine Umarmung von ihr lasse den ganzen Druck und das Chaos im Kopf vergessen. „Bei ihr muss ich nichts sein, nichts leisten, nichts erklären“, sagt sie.

Lola Weippert jedenfalls dankt nicht nur ihrer Mutter, sondern auch Rottweil. „Zuhause ist nicht nur ein Ort. Zuhause ist ein Gefühl.“

Und dann geht es wieder weiter zum nächsten Termin im randvollen Kalender – mit der Heimatstadt im Herzen. Und eine Dreiviertelmillion Menschen schaut ihr dabei auf Social Media zu.