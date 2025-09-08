Zu Besuch in Kappel-Grafenhausen: Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir ist begeistert von „Wilden Weiden“

Eine Kolone aus Luxuslimousinen, einem Polizeiwagen und einem Mercedes-Transporter mit verdunkelten Scheiben schlängelte sich am Freitag durch die Seitenstraßen Kappel-Grafenhausens in Richtung Naturschutzgebiet. Der Grund: Cem Özdemir, der bei der Landtagswahl im März in die Fußstapfen von Winfried Kretschmann als Ministerpräsident treten möchte, macht im Rahmen seiner Sommertour auf den Wilden Weiden Taubergießen Halt. Begleitet wird der Grünen-Politiker von der Landtagsabgeordneten Sandra Boser, einem Fotografen und mehreren Leibwächtern mit Anzug und Knopf im Ohr. Auch etwas Zeit bringt der ehemalige Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft mit, obwohl er rund 30 Minuten in Verzug ist. Angesichts seines straffen Tagesprogramms nimmt ihm die Verspätung jedoch keiner übel.

„Dort, wo wir heute stehen, war vor 200 Jahren noch Wasser“, erklärt Regina Ostermann, Geschäftsführerin des Ortenauer Landschaftserhaltungsverbands. Demnach wurde das Gebiet bis 1840 regelmäßig überflutet. „Das hat die Landschaft nachhaltig verändert.“ Nach dem Ausbau des Oberrheins blieb ein Auenwald mit einer Vielzahl an Lebensräumen, trockengefallene Wasserflächen mit Wiesenwirtschaft zurück. Auch Weidelandschaften habe es damals gegeben, die im Zuge weiterer Ausbaumaßnahmen Ende des 19. Jahrhunderts jedoch gänzlich verschwanden. „Diese sind aber von großer Bedeutung für unsere Kulturlandschaft“, so die Expertin. Darum wurde im Jahr 2013 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Jochen Paleit der Weideauftrieb in Angriff genommen. Zwei Jahre später kamen die ersten Rinder. Heute sind rund 40 Weidetiere, Pferde und unzählige Insekten- und Vogelarten in dem mehr als 100 Hektar großen Naturschutzgebiet zuhause.

Tilman Windecker kümmert sich seit Jahren um die Tiere auf den „Wilden Weiden“. Foto: Piskadlo

Das Besondere: Die Rinderrasse „Salers“ zähle zu den ältesten Europas und habe große Ähnlichkeiten mit den Tieren, die auf rund 7000 Jahre alten Höhlenmalereien zu erkennen seien. Naheliegend also, dass die Rasse sehr robust ist. Landwirt Tilman Windecker, der sich täglich um die Rinder im Naturschutzgebiet kümmert, weiß: „Ihre Klauen sind extrem hart, wodurch sie mit feuchtem und steinigem Untergrund zurechtkommen.“ Und das brauchen die Tiere auch, da sie das ganze Jahr über im Freien leben. „Sie fressen ausschließlich das, was dort wächst. Geliefert wird nichts, außer eine Notreserve für den Winter“, so der Landwirt.

Artenvielfalt im Gebiet ist „explodiert“

Wie wertvoll die offene Haltung für die Natur ist, macht Bettina Saier vom Regierungspräsidium Freiburg deutlich. „Die Artenvielfalt ist explodiert. Eine ganze Nahrungskette vom Dungkäfern über Heuschrecken bis Zikaden haben neue Vogelarten und Fledermäuse dauerhaft angelockt oder den vorhandenen Bestand wachsen lassen.“ Das Projekt habe zudem eine große Strahlkraft in Naturschutzkreisen und erhalte demnach auch viel Zuspruch. Dieser hielt sich – besonders bei der Kappel-Grafenhausener Bevölkerung – jedoch in Grenzen, erinnert sich Bürgermeisterstellvertreter Frank Andlauer. „Auch ich war anfangs ein Kritiker“, räumt er ein. „Es ist bei den Bürgern nicht richtig angekommen, was hier gemacht wird. Die Kommunikation war suboptimal“, erklärt er. Zudem hätten viele auch Angst vor den freilaufenden Tieren. Seit rund zwei Jahren werde das Ganze jedoch besser angenommen, so Andlauer. Das sei unter anderem der neuen Revierleiterin zu verdanken, die sich im Waldpädagogischen Bereich engagiere.

Aber auch Bernd Ihle habe mit der Gründung des Vereins Wilde Weiden Taubergießen im Jahr 2019 stark dazu beigetragen. „Wir wollten das Projekt besser in der Gemeinde verankern“, erklärt dieser seine Beweggründe. So biete man regelmäßig Führungen an. Auch die Pflege des Naturschutzgebiets spiele eine große Rolle. So baue der Verein Zäune, pflanzt Bäume und übernehme sonstige kleinere Aufgaben. „Insgesamt zählen wir 35 Mitglieder“, so Ihle. „Toll“, lobt Özdemir.

Vereinsvorsitzender Bernd Ihle steckt viel Herzblut in das Projekt. Foto: Piskadlo

Damit das Projekt zu dem wurde, was es heute ist, mussten die Verantwortlichen zahlreiche Hürden meistern. „Die verschiedenen Behörden mit ihren Ausrichtungen und Vorgaben bremsen uns aus“, betont der Bürgermeisterstellvertreter. „Das ist schade. Gerade bei solchen Projekten braucht es Mut, Sachen durchzuziehen. Denn hier entsteht etwas Gutes“ , so Andlauer.

Das sieht auch Özdemir: „Dieses Projekt zeigt sehr anschaulich, wie Landnutzung und Artenvielfalt voneinander profitieren können. Es steht dafür, wie Mensch und Tier über Jahrhunderte gemeinsam Kulturlandschaften geprägt und gestaltet haben. Wir brauchen mehr davon.“