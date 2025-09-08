Zu Besuch in Kappel-Grafenhausen: Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir ist begeistert von „Wilden Weiden“

Der Grünen-Politiker besuchte im Rahmen seiner Sommertour das Kappel-Grafenhausener Naturschutzgebiet.
Eine Kolone aus Luxuslimousinen, einem Polizeiwagen und einem Mercedes-Transporter mit verdunkelten Scheiben schlängelte sich am Freitag durch die Seitenstraßen Kappel-Grafenhausens in Richtung Naturschutzgebiet. Der Grund: Cem Özdemir, der bei der Landtagswahl im März in die Fußstapfen von Winfried Kretschmann als Ministerpräsident treten möchte, macht im Rahmen seiner Sommertour auf den Wilden Weiden Taubergießen Halt. Begleitet wird der Grünen-Politiker von der Landtagsabgeordneten Sandra Boser, einem Fotografen und mehreren Leibwächtern mit Anzug und Knopf im Ohr. Auch etwas Zeit bringt der ehemalige Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft mit, obwohl er rund 30 Minuten in Verzug ist. Angesichts seines straffen Tagesprogramms nimmt ihm die Verspätung jedoch keiner übel.