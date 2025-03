Zu Besuch in Hausach: So fanden die Jugendlichen aus der Partnerstadt die Fasent

So fanden die Jugendlichen aus der Partnerstadt die Fasent

Zu Besuch in Hausach

1 Die Jugendlichen aus Arbois und Salins-les-Bains waren diesesJahr bei der Hausacher Fasent dabei und berichten von ihren Eindrücken. Foto: Agüera

18 Kinder und Jugendliche aus der Partnerstadt Arbois und Salins-les-Bains waren in diesem Jahr bei der Hausacher Fasent mit dabei. Sie berichten absolut begeistert von ihren Eindrücken und Erlebnissen.









Zwar müde, aber durchaus glücklich und überwältigt sind am Dienstagnachmittag 18 Kinder und Jugendliche mit ihren vier Betreuern wieder aus Hausach abgereist. Sie waren aus der Partnerstadt Arbois aus den Jugendhäusern in Arbois und Salins-les-Bains gekommen, um die närrischen Tage in Hausach zu verbringen.