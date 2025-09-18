Zu Besuch im Drei-Sterne-Lokal Bollwerk der Gastlichkeit – Wie schmeckt es eigentlich im Bareiss?
Anja Wasserbäch 18.09.2025 - 06:00 Uhr
Käsewagen im Drei-Sterne-Restaurant? Im Bareiss selbstverständlich. Warum manche Traditionen nicht überholt, sondern unübertrefflich sind. Ein Besuch in Baiersbronn.
Während kulinarische Moden kommen und gehen wie Schwarzwälder Wetterlagen, thront das Bareiss unerschütterlich in luftiger Höhe. Seit 2007 hält es mit dem kongenialen Duo Claus-Peter Lumpp und Stefan Leitner an der Spitze der Küchenbrigade drei Michelin-Sterne. Inzwischen tragen zwölf Restaurants in Deutschland diese Auszeichnung. Was aber macht das Bareiss so besonders, dass es „eine Reise wert“ ist, wie es vom Guide Rouge etikettiert wird? Im Juni erst wurde Lumpp vom Michelin als „Mentor Chef“ ausgezeichnet.