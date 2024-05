1 Gaggan Anand ist gekommen, um zu ­kochen. Und vor allem, um der beste Koch Indiens, Asiens – vielleicht auch der Welt zu werden. Foto: PR/ Gaggan Anand

Gaggan Anand ist für die Bühne geboren. Weil er nicht Musiker, sondern einer der bekanntesten Köche der Welt wurde, inszeniert er Abend für Abend eine illustre Foodshow mitten in Bangkok. Was ist das für ein Typ in Flip-Flops, der nun mit Louis Vuitton zusammenarbeitet? Der Versuch einer Annäherung.









Link kopiert



Das Licht geht aus, die Musik an. Die kommenden drei Stunden sind näher an einem Rockkonzert als an einem Restaurantbesuch. „Be a rebel“ leuchtet in Rot an der Wand. Das ist Gaggan Anand: ein Rebell, ein Chaot und ein Träumer, der ein Superstar der Köche sein will. Und zugleich die eigene Branche mit bitterbösem Humor aufs Korn nimmt. 22 Gänge, 14 Gäste, 29 Angestellte für ein Restaurant in Bangkok. Mittendrin in der Manege: der Showdirektor Gaggan. „Welcome to my shit show!“ Er sagt’s und los geht’s. Eine Pause gibt es erst nach neun schnellen Tellern.