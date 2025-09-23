Zu Besuch bei den Bundesliga-Frauen: Nadine Bitzer und Laura Gloning – das Wiedersehen bei der TSG Hoffenheim

Nadine Bitzer aus Meßstetten und Laura Gloning aus Lauffen kennen sich schon seit knapp einem Jahrzehnt. In der Jugend spielten beide noch für die TSG Balingen. Wir waren vor Ort.
Donnerstagmittag, 13 Uhr: Der Sommer ist zurück und die Sonne strahlt über die Anlage in St. Leon-Rot. Blauer Himmel, ein knallgrüner Rasen – es ist fast schon idyllisch. Auf dem Platz befinden sich bereits Hütchen für die anstehende Trainingseinheit, der Rasensprenger läuft. Im Gebäude nehmen Nationalspielerin und Torschützenkönigin der Saison 2024/25 Selina Cerci und ihre Kolleginnen gerade das Mittagessen zu sich, es herrscht beste Stimmung.