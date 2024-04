1 Von Ruma fehlt bislang jede Spur. Foto: dpa

Der zur Fahndung ausgeschriebene Affe beschäftigt die Polizei in Leipzig weiterhin. Der Zoo sorgt sich um das Tier.









Ein aus dem Zoo Leipzig gestohlener Bartaffe ist bislang nicht gefunden worden. „Der Affe ist nicht wieder da“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Der Diebstahl der 15 Jahre alten Affendame hatte zu Schlagzeilen geführt. Das Fehlen des Weibchens namens Ruma war am Morgen vom Ostersonntag festgestellt worden, wie der Zoo mitgeteilt hatte. Unbekannte hatten der Polizei zufolge in der Nacht zu Sonntag gewaltsam das Gehege geöffnet und das Tier gestohlen. Die Kriminalpolizei habe daraufhin Spuren gesichert und den Bartaffen zur Fahndung ausgeschrieben, hatte die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitgeteilt.