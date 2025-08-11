Zoo Basel: Jungtiere müssen schnell selbständig werden

Wie eng die biologische Vielfalt miteinander verknüpft ist, zeigt die Themenanlage Etoscha im Basler Zolli.
Die Themenanlage Etoscha im Zoo Basel veranschaulicht exemplarisch die ökologischen Zusammenhänge in den trockenen Lebensräumen Afrikas. Im Zentrum steht der natürliche Nahrungskreislauf – ein fein abgestimmtes System mit spezialisierten Tierarten. Derzeit sind bei zwei insektenfressenden Arten Jungtiere zu beobachten: bei den Rüsselspringern und den Scharlachspinten, wie der Zoo Basel mitteilt.