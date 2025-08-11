Zoo Basel: Jungtiere müssen schnell selbständig werden

Die Themenanlage Etoscha im Zoo Basel veranschaulicht exemplarisch die ökologischen Zusammenhänge in den trockenen Lebensräumen Afrikas. Im Zentrum steht der natürliche Nahrungskreislauf – ein fein abgestimmtes System mit spezialisierten Tierarten. Derzeit sind bei zwei insektenfressenden Arten Jungtiere zu beobachten: bei den Rüsselspringern und den Scharlachspinten, wie der Zoo Basel mitteilt.

Pflanzen nutzen Sonnenenergie, um aus Wasser, Luft und Mineralstoffen Biomasse aufzubauen. Sie bilden damit die Nahrungsgrundlage für Pflanzenfresser wie Heuschrecken, Mäuse oder Graumulle. Diese werden wiederum von Fleischfressern wie Erdmännchen, Schlangen oder Geparden gejagt. Jede Art ist Teil eines verzweigten Netzes von Fressen und Gefressenwerden. Nach dem Tod werden die Tiere als Aas gefressen, oder ihre Überreste werden von sogenannten Zersetzerorganismen abgebaut. Dazu gehören Bakterien, Pilze, Regenwürmer und andere kleine Bodenlebewesen. Die übrig gebliebenen Grundbausteine dienen Pflanzen als Nährstoffe.

Ökologische Stabilität

Im Zoo Basel steht die Themenanlage Etoscha stellvertretend für diese Prinzipien. Sie macht sichtbar, wie abhängig alles Leben von der Fotosynthese ist und wie eng biologische Vielfalt, Energiefluss und Stoffkreisläufe miteinander verknüpft sind. Sie verdeutlicht zudem, dass ökologische Stabilität nur durch das Zusammenspiel vieler spezialisierter Arten möglich ist. Am 23. Juli kamen im Zolli zwei Kurzohr-Rüsselspringer zur Welt. Die Tiere leben im südlichen Afrika in kargen, trockenen Lebensräumen. Ihren hohen Energiebedarf decken sie mit Insekten, Pflanzen und etwas Samen. Da Insekten Mangelware sind, ist ihre Populationsdichte mit 0,4 bis 1,6 Individuen pro Hektar sehr niedrig.

Bei Geburt weit entwickelt

Die Reviere von Männchen und Weibchen überlappen sich zwar, Begegnungen finden jedoch meist nur zur Paarungszeit statt. Gegenüber anderen Artgenossen zeigen sie ein territoriales Verhalten und verteidigen ihre Nahrungsgebiete konsequent.

Die Nestflüchter sind bei der Geburt bereits weit entwickelt, nehmen schon nach einer Woche feste Nahrung auf und sind nach drei Wochen selbständig. Zu diesem Zeitpunkt beanspruchen sie ein eigenes Revier. Ebenfalls im Etoschahaus ist am 10. Juli ein Jungvogel der Scharlachspinte erfolgreich aus seiner Bruthöhle ausgeflogen. Die bunten Vögel gehören zur Familie der Bienenfresser und stammen aus der Sahelzone und Ostafrika. Im Zoo Basel lebt derzeit eine Gruppe von 17 Tieren, das Jungtier wird im Bestand bleiben.

Rund 300 Flüge täglich

Scharlachspinte sind hochspezialisierte Insektenjäger und absolvieren täglich bis zu 300 Jagdflüge. Von einem Ast aus, manchmal auch vom Rücken größerer Tiere, stürzen sie sich auf fliegende Insekten. Größere Beutetiere töten sie mit gezielten Schlägen auf die Sitzunterlage. Bei Bienen zerstören sie dabei den Giftapparat und entfernen den Stachel.

Auch im Zoo zeigt sich das natürliche Verhalten: In der Außenvoliere erbeuten die Vögel herumfliegende Bienen und Hummeln. Zusätzlich werfen Tierpfleger mehrmals täglich Futterinsekten in die Luft, um den Jagdinstinkt der Tiere zu fördern.