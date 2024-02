Zong Qinghou: Der einst reichste Mensch Chinas ist tot

1 Zong Qinghou ist im Alter von 79 Jahren gestorben (Archivbild). Foto: VCG/IMAGO

Er galt einst als reichster Mann der Volksrepublik China, jetzt ist Zong Qinghou im Alter von 79 Jahren gestorben. Wie wurde er so vermögend?









Der chinesische Milliardär Zong Qinghou, der einst als reichster Mann der Volksrepublik galt, ist tot. Der Gründer des Getränkeherstellers Wahaha starb nach Angaben des Unternehmens am Sonntag im Alter von 79 Jahren. Die Behandlung einer Krankheit habe bei Zong nicht angeschlagen, erklärte Wahaha im Onlinedienst Weibo. Nähere Angaben zur Todesursache machte das Unternehmen nicht. Am Mittwoch soll eine Trauerfeier in der Konzernzentrale in der ostchinesischen Stadt Hangzhou stattfinden.