2 EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht die Weltordnung in ihren Grundfesten erschüttert Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Die erratische Politik von Donald Trump hält die Welt in Atem. EZB-Präsidentin Lagarde sieht im Zollstreit erhebliche Risiken für die Wirtschaft - und will die Turbulenzen als Chance nutzen.







Link kopiert



Berlin - EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht im Zollstreit mit den USA eine große wirtschaftliche Bedrohung und plädiert für einen stärkeren Euro. Die seit Jahrzehnten bestehende Weltordnung werde derzeit "bis in ihre Grundfesten erschüttert", sagte Lagarde in einer Rede an der Hertie School in Berlin.