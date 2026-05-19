Zollkontrolle bei Blumberg: 50 Kilogramm Marihuana im Auto transportiert

In acht Müllsäcken mit 47 Beuteln waren die Drogen in den Kofferraum, die Reserveradmulde und den Fußraum eines Autos gestopft. Die Ermittlungen laufen.
50 Kilogramm Marihuana im Auto: Mit dieser Menge ist ein 24-Jähriger bei Blumberg vom Zoll gestoppt worden. Die Beamten entdeckten die Drogen Ende April bei einer Stichprobenkontrolle nahe der Grenze, wie das Hauptzollamt Singen in einer Pressemitteilung informiert. Der Mann war mit einem in Frankfurt am Main zugelassenen Mercedes unterwegs. Gegenüber den Zöllnern gab er an, auf dem Rückweg aus der Schweiz zu sein. Das Marihuana habe er dort gekauft, angeblich für den Eigengebrauch, so die Ausrede des Mannes.