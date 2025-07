Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp veröffentlicht Brief – „Ich habe versucht, mein Leben zu beenden“

Es sind bewegende Zeilen, mit denen sich Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp zu Wort meldet. Per Brief informiert er darüber, dass er sich aufgrund von Altersdepressionen das Leben nehmen wollte. Unserer Redaktion liegt der Brief vor.