Im Schömberger „Zollhaus“ am Marktplatz werden senioren- und behindertengerechte Wohnungen eingerichtet. Auch der Pächter des Bistros wechselt im Herbst.

Der Eigentümer des „Zollhauses“, Wolfgang Jenter, hat große Pläne mit dem stadtbildprägenden Gebäude direkt im Herzen der Schömberger Altstadt. Als die Stadtverwaltung mit den Plänen herausrückte, das alte Rathaus abreißen und ein neues bauen zu wollen, bot Jenter der Stadt das „Zollhaus“ zum Kauf an. Dort hätte seiner Meinung nach das Rathaus einen idealen Standort. Die Stadt aber lehnte ab.

Jenter spielte dann mit dem Gedanken, das „Zollhaus“ im Ganzen oder aber in Teilen verkaufen zu wollen. Nun ist klar: Er wird einige der eingebauten Wohnungen veräußern.

Die Büros im „Zollhaus“ wurden und werden zu Wohnungen umgebaut. Diese seien alle senioren- und behindertengerecht ausgestaltet. So gibt es nach Informationen von Jenter einen Aufzug. Auch die Türen in den Wohnungen sind so breit gestaltet, dass Senioren damit keine Probleme haben. „Schon beim Bau des Gebäudes haben wir daran gedacht, es später vielleicht einmal als Altersruhesitz zu nutzen“, sagt er.

So sollen nun einige der Wohnungen einzeln verkauft werden. „In ein bis zwei Monaten könnte es soweit sein.“ Auch mit verschiedenen Pflegeeinrichtungen ist Jenter im Gespräch. Diese könnten für die Bewohner später Pflegedienste anbieten. Interessenten für die Wohnungen, so Jenter, könnten sich gerne bei ihm melden: „Ich kann ihnen auch schon exakte Pläne präsentieren.“

An den Verkauf des Bistros im Erdgeschoss hat Jenter ebenfalls schon gedacht. „Ich bin aber noch am Überlegen.“ Auch dort tut sich Neues. Der bisherige Pächter, Frank Bechtold, der das Bistro Zollhaus seit drei Jahren führte, hat aufgehört. Das Lokal mit Terrasse direkt am Marktplatz ist seit einiger Zeit geschlossen.

Der neue Pächter steht schon fest, informiert Jenter. Es ist Yvonne Nesovic, die nur einige Meter entfernt in Schömberg den „Treffpunkt Snackhouse“ führte. Der Pachtvertrag läuft ab 1. August. Nesovic wolle aber wohl erst später loslegen. Sie will ein „American Diner“ mit einem größeren Speiseangebot einrichten. In der jüngsten Vergangenheit hatte es beim „Zollhaus“ mehrere Pächterwechsel gegeben.