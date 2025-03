Zollernstraße in Hechingen: „Historisches Bauprojekt“ – das kommt auf Autofahrer und Anwohner zu

1 Baggerbiss am Montagmittag in der Hechinger Zollernstraße: Neben Bürgermeister Philipp Hahn (im Bagger) greifen auch die weiteren Baubeteiligten und Gemeinderäte zum Spaten. Foto: Roth

Seit den 1990er-Jahren gibt es den Wunsch, die Zollernstraße zu sanieren. Am Montag ist nun der symbolische Baggerbiss für das „historische“ Projekt erfolgt. Richtig los geht es am 14. April – ein Überblick.









Link kopiert



Bürgermeister Philipp Hahn wagte am Montagmittag schon mal einen vorsichtigen Blick in die Zukunft: In zwei Jahren werde man auf „eine Prachtstraße anstoßen“, die für den Fuß-, Rad- und Autoverkehr höchsten Anforderungen genüge. Zurück in der Gegenwart konstatierte das Stadtoberhaupt: „Die Straße ist einfach kaputt. Wir haben ein dickes Brett zu bohren.“