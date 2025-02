Zollernstraße Hechingen: Dieser Pflasterbelag wird verbaut – Stadtrat befürchtet Kaugummi-Plage

1 Projektleiter Markus Jäschke informiert die Stadträte über die verschiedenen Pflasterbeläge, die bei der Neugestaltung der Hechinger Zollernstraße verbaut werden könnten. Foto: Roth

Der Pflasterbelag für die Zollernstraße ähnelt künftig jenem, der auch auf dem Obertorplatz verbaut wurde. Der Gehweg bis zum Ortsausgang, die Parkplätze und Straßenübergänge werden bei der Neugestaltung in einer warmen beige-grauen Farbe gehalten.









Dass beim Großprojekt Sanierung der Zollernstraße die Stadträte auch in Detailfragen mitbestimmen dürfen, hat sich in der jüngsten Bauausschusssitzung gezeigt. Diese begann nicht wie üblich im Rathaus, sondern an der Grundschule in der Zollernstraße – sprich am Übergang vom Obertorplatz in den baldigen Baustellenbereich.