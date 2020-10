Zollernalbkreis Zweite Coronavirus-Welle - noch unter Kontrolle?

Die Lage in Deutschland wird immer ernster. Bundesweit stieg der Inzidenzwert - also die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner - bereits auf mehr als 50 an. Am Freitag lag er bundesweit bei 60,3. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, ab einem solchen Wert die betroffene Städte, Gemeinden oder Landkreise als Risikogebiet einzustufen. Das hat zur Folge, dass für die Menschen noch strengere Auflagen wie eine erweiterte Maskenpflicht, Sperrstunden oder Kontaktbeschränken gelten. Im Zollernalbkreis ging der Inzidenzwert am Freitag mit 39,1 zwar leicht zurück. Das könnte sich schnell ändern.

Die Anstiege der vergangen Tage erinnern stark an den ersten exponentiellen Anstieg der Infektionen im März. Eine kleine Welle hatte es bereits Ende August gegeben - vor allem im Zusammenhang mit Reiserückkehrern.