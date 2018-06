Zollernalbkreis Zwei von drei Tätern werden geschnappt

Über die Entwicklung der Fallzahlen und die aktuellen Trends im Bereich der Jugendkriminalität im Zollernalbkreis berichtet Kriminalhauptkommissar Lothar Rieger vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Tuttlingen am Montag, 11. Juni, ab 15 Uhr in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses im Saal der Sparkasse Zollernalb in Balingen.