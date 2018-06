Zollernalbkreis Zollernbahn: SPD-Fraktion will Antworten

Auf die Frage, warum überhaupt eine "Stadtbahn" vorgesehen sei, die der Zollernalbkreis gar nicht brauche, und nicht eine elektrifizierte – und günstigere – "Vollbahn", erklärt die Kreisverwaltung: Der Betrieb einer "Regionalstadtbahn" setze aus Sicht der Verwaltung auch den Einsatz von Stadtbahnfahrzeugen voraus. "Sollte der Zollernalbkreis aus dem Regionalstadtbahnkonzept ausscheren, also lediglich noch Wert auf die schnelle und umsteigefreie Verbindung nach Stuttgart legen, könnte dies unter Umständen auch negative Folgen für die Förderung des gesamten Projekts nach sich ziehen."

Was den Zeitplan angeht, wird auf das Elektrifizierungskonzept des Landes verwiesen, in dem der Zollernalbkreis in Stufe eins – "in Bau oder Planung" – steht.