Zollernalbkreis Zentralklinikum: Standort "Firstäcker" noch nicht vor dem Aus

Gänzlich anders sehen das einige Grundstückseigentümer, die sich in der vergangenen Woche in den Räumen der Firma Eschler in Frommern versammelt hatten. Die Entscheidung im Kreistag für "Firstäcker" sei falsch gewesen, sagt Matthias Eschler. Zustande gekommen sei er nur, um einen für Albstadt akzeptablen Standort präsentieren zu können. Der Standort "Kelleregert", wenige hundert Meter von "Firstäcker" an der Bundesstraße 463 in Richtung Balingen gelegen, sei als Areal für das geplante Zentralklinikum deutlich besser geeignet, sagte Eschler am Montag gegenüber unserer Zeitung.