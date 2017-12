Zollernalbkreis Zentralklinikum: "Firstäcker" wird Standort

Zollernalbkreis - Mitten in der Diskussion platzt Roman Waizzenegger fast der Kragen. Der Bisinger Bürgermeister hebt an zu einer Rede, die eher eine Standpauke ist. Ihm sei klar, dass der Kreistag in der Frage, wo das mögliche künftige Zentralklinikum gebaut werden solle, eine politische Entscheidung treffen werde. Er finde es allerdings doch schade, sagt Waizzenegger, dass dabei sachliche und fachliche Argumente in den Hintergrund rücken – dies vor allem vor dem Hintergrund der Äußerungen – unter anderem von Landrat Günther-Martin Pauli – zur Entscheidung der Landesregierung zur Zukunft der Polizeihochschulen: Meßstetten wurde dabei nicht berücksichtigt, und Pauli hatte zusammen mit Rathauschefs der umliegenden Gemeinden kritisiert, dass bei dieser Entscheidung "nicht ausschließlich Sachargumente berücksichtigt" worden seien. "Und was passiert nun hier heute Abend?", fragt Waizzenegger, und schiebt die Antwort prompt nach: "Genau dasselbe".